Песков отказался раскрывать содержание ежегодного послания президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, не стал анонсировать содержание ежегодного послания президента России Федеральному собранию.

На вопросы о том, сконцентрируется ли Владимир Путин в своем послании на экономике и как продвигается подготовка к нему, Песков отметил, что традиционно содержание не будет раскрываться.

Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что каждый раз послание охватывает ряд тем и вопросов и предложил сейчас «не вдаваться в детали».

Ранее портал iz.ru сообщал, что по мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова предложение партии «Яблоко» перенести ежегодное послание президента России Владимира Путина не имеет повода.