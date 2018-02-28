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Песков отказался раскрывать содержание ежегодного послания президента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, не стал анонсировать содержание ежегодного послания президента России Федеральному собранию.

На вопросы о том, сконцентрируется ли Владимир Путин в своем послании на экономике и как продвигается подготовка к нему, Песков отметил, что традиционно содержание не будет раскрываться.

Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что каждый раз послание охватывает ряд тем и вопросов и предложил сейчас «не вдаваться в детали».

Ранее портал iz.ru сообщал, что по мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова предложение партии «Яблоко» перенести ежегодное послание президента России Владимира Путина не имеет повода.

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