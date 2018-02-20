Путин обратится с посланием Федеральному собранию 1 марта

Президент РФ Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием с ежегодным посланием 1 марта. Об этом сообщил сопредседатель его избирательного штаба Александр Румянцев.

Как сообщает агентство «РИА Новости», 29 января Владимир Путин встречался с доверенными лицами. Группа под кураторством Александра Румянцева занимается медицинской и социальной отраслью. В ходе встречи Путину были переданы рекомендации, среди которых строительство многопрофильных детских больниц, детских онкологических диспансеров и развитие цифровой медицины.

По мнению Румянцева, действующий лидер многое сделал для развития медицины в стране. В частности, президент поддержал идею строительства инновационного центра детской гематологии, онкологии и иммунологии.

Ранее в феврале Владимир Путин пообещал в послании Федеральному собранию затронуть тему улучшения условий для работы бизнеса в России и проблемы отечественной науки.