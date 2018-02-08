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Путин пообещал поднять проблему науки перед Федеральным собранием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в его ежегодном послании Федеральному собранию будут затронуты проблемы отечественной науки. Об этом он заявил, подводя итоги заседания Совета по науке и образованию, посвященного вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки.

«Безусловно, использую это и в послании, которое сейчас готовится, но не просто для того, чтобы сказать об этом, а для того, чтобы сделать ваши предложения программой нашей совместной работы», — приводит его слова ТАСС.

Само заседание проходило в Новосибирске. Глава государства также вручил троим молодым ученым премии в размере 2,5 млн рублей. Лауреаты заслужили награды за достижения в разных областях науки, от истории до нанотехнологий.

Кроме того, Путин поручил в короткие сроки разработать в РФ программу масштабных исследований генома.

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