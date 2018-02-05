Прямой эфир

Лекарство от рака не повредит здоровые клетки

Гибридные микроконтейнеры высвобождают лекарство только внутри опухоли
0
Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые создали полимерные микроконтейнеры, которые разлагаются при попадании в раковые клетки и высвобождают лекарство. В здоровых клетках они остаются целыми. Такие капсулы предполагается вводить в организм в составе инъекционных растворов. Новые микроносители обеспечивают высокую эффективность лечения онкозаболеваний, минимизируя неблагоприятные побочные эффекты.

Ученые удешевили лекарство против рака
Клетки тисового дерева будут выращивать в биореакторах

Химики из научного центра при Томском политехническом университете и медики из Института детской онкологии, гематологии и трансплантологии разработали микроконтейнеры для доставки лекарства в больные клетки. Они состоят из органической полимерной основы и неорганических наночастиц. Такие капсулы биодеградируют после поглощения раковыми клетками, что приводит к высвобождению лекарства.

Доклинические испытания на лабораторных животных показали, что вне опухоли этого не происходит.

— Микроконтейнеры сделаны из нетоксичных биоразлагаемых полимеров. В раковых клетках есть вещество глутатион. Микроконтейнеры разрушаются только там, где его концентрация высока. В здоровых клетках содержание глутатиона на несколько порядков ниже, так что лекарство остается в капсуле, — рассказал «Известиям» младший научный сотрудник лаборатории новых лекарственных форм томского центра Александр Тимин. — Тем самым мы снижаем токсичность препаратов.

По оценкам ученых, микроконтейнерный препарат будет стоить $150-200 за упаковку. Сегодня адресные лекарства обходятся примерно в $2 тыс. за упаковку без учета стоимости лекарства, которое требуется доставить.

— Многие компании заинтересовались нашей разработкой. Если мы представим ее как химиотерапию с использованием более низкой концентрации онкопрепаратов, то клинические испытания займут около пяти лет. Если же регистрировать полностью новую лекарственную форму, то на это уйдет лет пятнадцать, — пояснил Александр Тимин.

Расшифровка генов спасет от рака
В Курчатовском институте разработали технологию подбора оптимальной терапии

Заведующий лабораторией гетероциклических соединений Института органической химии РАН Михаил Краюшкин считает разработку сибирских ученых перспективной.

— Беда многих противораковых лекарств — в их непредсказуемом токсичном действии на здоровые ткани организма. Создание препаратов селективного действия, конечно, заслуживает исключительного внимания, — заявил он.

Высоко оценивет открытие и руководитель Центра персонализированной онкологии OncoTarget Первого МГМУ Марина Секачева.

— Разработка томских коллег отвечает на один из самых острых вопросов противоопухолевого лечения: как снизить токсичность лекарств. К сожалению, подавляющее большинство онкопрепаратов вызывает побочные эффекты. Это связано с повреждением наряду с опухолевыми здоровых клеток человека. Поэтому запрос на адресность очень велик. Надеюсь, что разработка быстро выйдет на стадию клинических испытаний с последующим внедрением, — сказала Марина Секачева.

Работа томских ученых на днях опубликована в научном журнале Particle & Particle Systems Characterization.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Морские огурцы помогут лечить рак
Лекарство из беспозвоночных иглокожих прошло доклинические испытания
Протоны против рака
На острове Русский появится специализированный онкоцентр

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017