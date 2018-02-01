Морские огурцы помогут лечить рак

Российские ученые обнаружили в морских огурцах вещества, которые могут замедлить рост опухолей в организме человека и защитить от радиации. Сверхнизкие дозы этих препаратов активизируют иммунную систему. Их введение экспериментальным животным увеличило сопротивляемость инфекциям, затормозило рост некоторых видов опухолей. Также выросла продолжительность жизни животных при радиоактивном облучении. Результатом исследований стало создание нового иммунного препарата — кумазида.

Ученые из Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) РАН обнаружили в голотуриях (класс беспозвоночных типа иглокожих, известны как морские огурцы) особые химические вещества — тритерпеновые гликозиды. Как показали доклинические испытания, супернизкие дозы этих соединений активизируют иммунную систему экспериментальных животных.

— Результатом работы специалистов стал препарат кумазид, предназначенный для профилактики и лечения иммунодефицитных состояний человека, — рассказал «Известиям» завлабораторией биоиспытаний и механизма действия биологически активных веществ ТИБОХ РАН Дмитрий Аминин. — Основное действующее вещество получено из промысловой дальневосточной голотурии вида кукумария японская.

Ученый отметил, что этот вид морских огурцов широко распространен в дальневосточных морях и сможет полностью обеспечить сырьем производство кумазида. По словам Дмитрия Аминина, запасы кукумарии японской в заливе Петра Великого оцениваются десятками тонн, а в акваториях Японского и Охотского морей — тысячами тонн. Это позволяет сделать будущее лекарство доступным.

Предполагаемое назначение препарата — лечение различных форм иммунодефицита, вызванного инфекционными заболеваниями (в том числе вирусными), и реабилитация онкобольных со сниженным из-за радиотерапии иммунитетом.

Хирург-онколог, завкафедрой пластической хирургии Первого МГМУ Игорь Решетов уверен, что разработка, в случае успешных клинических испытаний, будет весьма полезна онкобольным.

— Препараты аналогичного действия, имеющиеся на рынке сейчас, стоят очень дорого. Необходимо продолжать поиск их экономичной замены, — пояснил специалист.

Как рассказала «Известиям» научный сотрудник Института физиологии растений РАН Мария Титова (специализируется на лекарствах из органических веществ), в современной медицине существует проблема «поддержки» иммунитета, особенно в случае острого его дефицита.

— Синтетические препараты не всегда эффективны из-за слишком «радикального» действия. Если резко подстегивать иммунную систему, можно получить обратный эффект: после прекращения приема лекарства она отказывается работать самостоятельно. Есть острая необходимость в препаратах мягкого, пролонгированного действия с минимальными побочными эффектами. Природные препараты тут подходят лучше всего. Судя по описываемым свойствам кукумариозидов, они потенциально удовлетворяют названным требованиям, — объяснила Мария Титова.

Ученым из ТИБОХ РАН предстоит провести клинические испытания кумазида и в случае успеха наладить выпуск опытных партий готовой лекарственной формы для фармацевтической экспертизы и регистрации.