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Путин призвал нацелиться на прорывные научные проекты

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин призвал отказаться от неэффективных механизмов в науке и нацелиться на прорывные проекты и практические результаты. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию, посвященного вопросам глобальной конкурентоспособности российской науки.

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«В науке, как и в других областях мы должны добиваться настоящего прорыва. Нужно раз и навсегда отказаться от поддержки неэффективности, от устаревших, отживших подходов в организации научной деятельности», — приводит его слова ТАСС.

Президент подчеркнул, что страна ждет от науки новых решений, которые могут изменить качество жизни людей и придать «мощную динамику» развитию РФ.

По словам Путина, он также считает важным развивать собственную исследовательскую инфраструктуру, в том числе установок класса mega-science, которые уже действуют в Гатчине, Дубне, Троицке, Нижнем Новгороде и в Новосибирске.

Как ранее заявил глава РАН Александр Сергеев, благодаря новым крупным исследовательским мегапроектам в Россию могут развернуть «утечку мозгов».

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