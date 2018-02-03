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Ребенок от трех родителей появится в Великобритании

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Фото: Global Look Press/Oleksiy Maksymenko
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Регулирующие органы Великобритании одобрили два эксперимента по зачатию детей от трех родителей.

Как сообщает журнал New Scientist, методика разработана казахстанско-американским биологом Шукратом Миталиповым. Как ожидают эксперты, первые дети от трех родителей могут появиться в Великобритании уже в 2018 году.

Процедура, по сути, напоминает клонирование. Ученые извлекают ядро оплодотворенной яйцеклетки и переносят его в донорскую яйцеклетку, чье ядро предварительно удаляется. Затем ее имплантируют в утробу реальной или суррогатной матери.

Несмотря на успешное завершение всех опытов на обезьянах, факт того, что эта операция ранее была тайно проведена на человеческих зародышах в Мексике и на Украине, вызвал резкую критику со стороны политиков и ученых.

Ранее научное сообщество выразило обеспокоенность экспериментами в области пересадки органоидов. Две группы американских исследователей вживили органоиды человеческого мозга в лабораторных крыс и мышей.

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