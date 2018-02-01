Прямой эфир

Выращенные в лаборатории уши пересадили детям в Китае

0
Фото: Global Look Press/David Tanecek
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайские ученые вырастили и пересадили уши для пятерых детей с неразвитой ушной раковиной из их собственных клеток.

Как сообщает «Газета.ру», участниками эксперимента стали дети 6–9 лет, рожденные с патологиями развития ушной раковины. Для создания новых ушей ученые использовали собственные хондроциты детей — клетки хрящевой ткани. 

С помощью компьютерной томографии была разработана 3D-модель будущего уха и создан каркас для его выращивания. С момента пересадки ушей детям прошло уже 30 месяцев, что указывает на возможность долгосрочных результатов.

Ранее китайские ученые рассказали, что переход панд к растительной диете в процессе эволюции заставил их чувствовать горечь пищи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китайские ученые разработают гиперзвуковой биплан
Китайские ученые редактируют ДНК людей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017