Китайские ученые разработают гиперзвуковой биплан

Китайские ученые разрабатывают гиперзвуковой летательный аппарат.

Отмечается, что ученые отказались от классической схемы моноплана и намерены сделать аппарат с двумя несущими поверхностями.

Как сообщает телеканал «Звезда», уже проведены испытания миниатюрной модели, при которых удалось избежать большого лобового сопротивления.

Ранее старейшее судно ВМФ России вышло на учения в Черное море. Спасатель подлодок «Коммуна» был спущен на воду в 1913 году в Петрограде.