Китайские ученые редактируют ДНК людей

В Китае ученые с 2015 года проводят исследования по изменению человеческой ДНК. По информации Wall Street Journal, исследования стали возможны благодаря гибкому законодательству.

Издание отмечает, что в других странах мира подобные эксперименты с генетической модификацией людей запрещены и китайские ученые значительно преуспевают в этом вопросе. Исследования начались после выводов о том, что, в частности, онкологические заболевания вызываются изменениями в структуре ДНК человека. Специалисты КНР пытаются исправить геном мутировавших при заболевании клеток, вернув их в исходное состояние.

Сообщается, что, согласно законодательству, в КНР можно проводить опыты на добровольцах. С 2015 года в исследованиях участвовали 86 человек, в основном это онкобольные.

Портал iz.ru писал о том, что китайские ученые впервые успешно клонировали обезьяну таким же способом, как и овечку Долли. Ученые вырастили сразу двух клонов из одной макаки. Их назвали Чжунчжун и Хуахуа от китайского слова Zhonghua, обозначающего народ.