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Названы сроки падения китайской космической станции на Землю

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Фото: Global Look Press/Li Nan
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Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) сообщили, что первая китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» прекратит существование на орбите Земли в период с 15 марта по 15 апреля. В это время космическая станция войдет в плотные слои атмосферы и может упасть на поверхность планеты, об этом сообщает «Интерфакс».

Обломки станции угрожают районам, «географически лежащим между 43 градусами южной широты и 43 градусами северной широты».

ЕКА будет следить за сходом станции с орбиты. «Тяньгун–1» работала на орбите с 2011 года.

В ноябре Китай вывел на орбиту новый метеорологический спутник «Фэнъюнь-3Д». Сообщалось, что американцы озаботились растущей активностью Китая в космосе.

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