Ученые рассказали о вреде слишком чистого воздуха

Международная группа ученых из Норвегии, Великобритании, США и Германии пришла к выводу, что удаление загрязняющих веществ из воздуха может значительно усугубить глобальное потепление, сообщает Daily Mail.

Согласно данным исследования, загрязняющие вещества блокируют часть солнечной радиации, поступающей на Землю. Их удаление лишь усилит парниковый эффект, когда атмосфера будет поглощать больше тепловой энергии и ее температура вырастет на 0,5–1,1 градуса.

Это может резко увеличить количество таких стихийных бедствий, как засуха, сильная жара и наводнения, уточняют специалисты.

В 2016 году американские физики лаборатории Оак-Ридж министерства энергетики США (ORNL) совершенно случайно получили из воздуха спирт, проводя эксперименты по созданию биотоплива.