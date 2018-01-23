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Ученые рекомендуют не дышать рядом с больными гриппом

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Больной гриппом человек может заразить окружающих, даже если не будет кашлять и чихать. Для этого ему достаточно просто подышать, находясь рядом с другими людьми. 

К такому выводу пришли американские исследователи из Мэрилендского университета, сообщается на сайте учреждения.

«Зараженные люди распространяют инфекцию в виде аэрозолей (крошечных капель, которые остаются в воздухе в течение длительного времени), даже когда они не кашляют, особенно в первые дни болезни», — говорится в тексте.

Ученые отмечают, что именно люди, почувствовавшие симптомы заболевания, должны оставаться дома и не заражать других, отмечается в исследовании.

К такому выводу ученые пришли, когда исследовали 142 подтвержденных случая гриппа. Специалисты отмечают, что даже поддержание чистоты на поверхностях, с которыми мог контактировать больной, постоянное мытье рук и ограничение общения с заболевшими не обеспечит полную защиту от инфекции. 

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности вируса птичьего гриппа в Южной Корее и посоветовал участникам и зрителям Олимпийских игр в Пхёнчхане принять меры профилактики.

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