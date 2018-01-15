Лекторий в США заменил тему ядерного удара на профилактику гриппа

Американские Центры по контролю и предотвращению заболеваний отменили запланированные лекции по подготовке врачей и населения к последствиям применения ядерного оружия на территории США. Вместо этих мероприятий пройдут беседы по профилактике сезонного гриппа.

По данным СМИ, внесение программ «Подготовка к немыслимому» и «Дорожная карта подготовки к радиоактивной среде» в план работ всеамериканского лектория была связана с обострением ситуации на Корейском полуострове и опасностью ядерного удара по США.

12 января по неизвестным причинам тематика общественных лекций изменена, сообщает CNN.

Лекции Центров транслируются в сети интернет бесплатно для всех интересующихся.