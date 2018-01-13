Новые случаи птичьего гриппа зафиксированы в Великобритании

Сотрудники министерства сельского хозяйства Великобритании зафиксировали новые случаи птичьего гриппа штамма H5N6 у диких птиц. 17 птиц, погибших от вируса, обнаружены в графстве Дорсет.

На сайте ведомства отмечается, что штамм обнаруженного гриппа «отличается от того, который поразил Китай в прошлом году, и не представляет высокой угрозы заражения для человека», об этом сообщает «РИА Новости». Заболевание не является опасным и не представляет риска для продовольствия, однако вирус очень заразен и для птиц смертелен, сообщает британское министерство.

Накануне сообщалось, что более 90 тыс. кур уничтожат в Японии из-за вируса птичьего гриппа.