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Новые случаи птичьего гриппа зафиксированы в Великобритании

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Фото: Global Look Press/Vaclav Pancer/CTK
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Сотрудники министерства сельского хозяйства Великобритании зафиксировали новые случаи птичьего гриппа штамма H5N6 у диких птиц. 17 птиц, погибших от вируса, обнаружены в графстве Дорсет.

На сайте ведомства отмечается, что штамм обнаруженного гриппа «отличается от того, который поразил Китай в прошлом году, и не представляет высокой угрозы заражения для человека», об этом сообщает «РИА Новости». Заболевание не является опасным и не представляет риска для продовольствия, однако вирус очень заразен и для птиц смертелен, сообщает британское министерство.

Накануне сообщалось, что более 90 тыс. кур уничтожат в Японии из-за вируса птичьего гриппа.

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