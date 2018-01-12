Более 90 тыс. кур уничтожат в Японии из-за вируса птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа H5N6 выявлена на одной из птицефабрик в городе Сануки в префектуре Кагава на острове Кюсю, из-за этого власти приняли решение об уничтожении около 92 тыс. кур.

Сообщение местной администрации приводит ТАСС.

В настоящий момент любая транспортировка птиц и куриных яиц в радиусе 3 км от фермы запрещена. Птицефабрикам и фермерским хозяйствам, находящимся в радиусе 10 км, запрещено поставлять свою продукцию за пределы района.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности вируса птичьего гриппа в Южной Корее и посоветовал участникам и зрителям Олимпийских игр в Пхёнчхане принять меры профилактики.