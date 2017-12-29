Роспотребнадзор предупредил об опасности птичьего гриппа на ОИ в Южной Корее

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности вируса птичьего гриппа в Южной Корее и посоветовал участникам и зрителям Олимпийских игр в Пхёнчхане принять меры профилактики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время в Южной Корее отмечается неблагополучие по птичьему гриппу. Высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 км южнее Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку от Сеула в радиусе от 230 до 300 км», –– отметили в Роспотребнадзоре.

Также стало известно, что вспышки вируса регистрировались на юго-западе Южной Кореи.

«Лицам, планирующим поездку в Южную Корею, рекомендуется: быть привитыми против сезонного гриппа, не посещать птицеводческие хозяйства, избегать контакта с домашней и дикой птицей, не употреблять продукты птицеводства, не прошедшие термическую обработку, и сырые яйца, чаще мыть руки водой с мылом», –– говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, туристам советуют избегать посещения зоопарков и открытых водоемов, где может произойти контакт с птицами.

На 20 декабря 2017 года случаев заболевания птичьим гриппом среди людей не установлено.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

28 декабря портал iz.ru сообщил, что в Голландии, Италии и еще нескольких странах Европы зарегистрированы вспышки птичьего гриппа.