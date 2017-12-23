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Роспотребнадзор предупредил о случаях дифтерии в Йемене

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Роспотребнадзор сообщил, что в Йемене зафиксировано более 300 случаев заболевания с подозрением на c. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства.

По состоянию на 4 декабря, в 15 из 20 районов Йемена было зарегистрировано 318 случаев заболевания, 28 из них оказались смертельными.

«Половина заболевших — дети в возрасте от 5 до 14 лет, а в 95% случаев смерти — дети до 15 лет», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и организация «Врачи без границ» помогают правительству Йемена в борьбе со вспышкой. В частности, специалисты оказывают медикаментозную и информационно-просветительскую помощь.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — резюмировали в ведомстве.

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