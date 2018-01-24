Китайские ученые впервые клонировали обезьяну по методу овечки Долли

Китайские ученые впервые успешно клонировали обезьяну таким же способом, как и овечку Долли. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на журнал Cell.

Ученые вырастили сразу двух клонов из одной макаки. Их назвали Чжунчжун и Хуахуа от китайского слова Zhonghua, обозначающего народ.

Это не первый случай клонирования обезьян, однако ранее применялся совсем другой способ. Оплодотворенный эмбрион разделялся на несколько частей, после чего рождалось несколько генетически идентичных обезьян, которые по сути были как однояйцовые близнецы.

Овечка Долли была клонирована в 1996 году путем переноса генетической информации, взятой из неполовой (соматической) клетки в яйцеклетку.

После этого ученые таким же образом клонировали мышей, свиней, собак и других животных, однако клонировать примата ни разу не получилось.

В 2003 году в Питсбургском университете ученые не смогли вывести ни одного клона обезьян из 716 яйцеклеток. После этого было выдвинуто предположение, что приматы не могут быть клонированы подобным способом.

Китайские ученые в своем эксперименте использовали генетическую информацию из клеток соединительной ткани — эмбриональных фибробластов.

Из 127 яйцеклеток развились 109 эмбрионов, 79 из них были подсажены 21 суррогатной матери. Забеременели только шесть. При этом живыми родились всего два детеныша.

Это большой прорыв в области клонирования, так как исследование макак позволит больше узнать о клонировании приматов.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в Москву прибыла лайка-клон Кэрэчээнэ из Южной Кореи. Генетические материалы (кусочки ушей) для этого животного были взяты у шестилетней якутской собаки Суутук и 12-летнего кобеля по кличке Тайга.