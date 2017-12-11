Клонированную собаку Кэрэчээнэ привезут на Дни Якутии в Москве

Лайка-клон Кэрэчээнэ из Южной Кореи прибудет в Москву на Дни Республики Саха (Якутия) в составе делегации Северо-Восточного федерального университета. Генетические материалы (кусочки ушей) для этого животного были взяты у шестилетней якутской собаки Суутук и 12-летнего кобеля по кличке Тайга.

Два щенка были представлены в Якутске в июне 2017 года, пишет ИА YakutiaMedia. Собакам дали якутские имена — Бэлэх и Кэрэчээне. Одного из псов передали на воспитание Дмитрию Иванову, члену клуба «Байанай», разводчику охотничьих лаек.

Как сообщал портал iz.ru, ученые Северо-Восточного федерального университета работали совместно с коллегами из южнокорейского института Sooam Biotech Research Foundation. Научное исследование проводится в рамках проекта по изучению генетики аборигенной якутской лайки для воспроизводства породы. Специалисты выявили у щенков-клонов высокую способность к обучению и коммуникации.

Клонирование — появление естественным путем или получение нескольких генетически идентичных организмов путем бесполого (в том числе вегетативного) размножения. Термин «клонирование» в том же смысле нередко применяют и по отношению к клеткам многоклеточных организмов.