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Пентагон опроверг намерение США противостоять России и Китаю

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Фото: Global Look Press/Dennis Brack
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Новая оборонная стратегия США не предусматривает конфронтации с Россией и Китаем, заявил на брифинге зампомощника министра обороны США Элбридж Колби.

«Это не стратегия конфронтации. Нет ничего агрессивного в этой стратегии. Мы намерены оборонять наши установленные интересы и поддерживать мировой порядок. В этом нет ничего нового», — приводит его слова «РИА Новости».

Вместе с тем Колби признал, что в новой стратегии США РФ и Китай обозначены как «соперники» Вашингтона. Представитель Пентагона заявил также, что Китаю не следует опасаться «ничего со стороны США». По его словам, Россия также не должна видеть никаких угроз своему суверенитету со стороны США.

Напомним, 19 января Пентагон обнародовал основные положения новой «Национальной оборонной стратегии», в которой соперничество с РФ и КНР называется основным приоритетом.

Военный атташе посольства Китая в России генерал-майор Куй Яньвэй заявил после этого, что Москва и Пекин должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона.

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