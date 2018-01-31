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Панды стали чувствовать горечь пищи после перехода к вегетарианству

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Фото: Global Look Press
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Переход панд к растительной диете в процессе эволюции заставил их чувствовать горечь пищи. К таким выводам пришли китайские ученые, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Большая и малая (красная) панды принадлежат к отряду хищников. Однако в результате эволюции оба этих вида несколько миллионов лет назад перешли к питанию бамбуком. 

Генетики выяснили, что такое коренное изменение диеты сопровождалось также и эволюцией вкусовых рецепторов, которые слабо представлены в геномах у хищников. 

Это связано с тем, что в растениях содержится большое количество токсинов, которые обычно обладают горьким вкусом.

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