Панды стали чувствовать горечь пищи после перехода к вегетарианству

Переход панд к растительной диете в процессе эволюции заставил их чувствовать горечь пищи. К таким выводам пришли китайские ученые, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Большая и малая (красная) панды принадлежат к отряду хищников. Однако в результате эволюции оба этих вида несколько миллионов лет назад перешли к питанию бамбуком.

Генетики выяснили, что такое коренное изменение диеты сопровождалось также и эволюцией вкусовых рецепторов, которые слабо представлены в геномах у хищников.

Это связано с тем, что в растениях содержится большое количество токсинов, которые обычно обладают горьким вкусом.