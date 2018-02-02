РАН проверит гипотезу об инопланетной конструкции в созвездии Лебедя

РАН внесла в программу фундаментальных космических исследований на 2018 год (копия есть у «Известий») задачу объяснить непонятные колебания светимости звезды Табби в созвездии Лебедя, которые обнаружил космический телескоп Kepler.

Группа американских астрофизиков предположила, что светило может быть окружено искусственной мегаструктурой, построенной высокоразвитой цивилизацией. Российские ученые собираются проверить и эту версию. Но в программе исследований РАН в качестве основной предлагается гипотеза о том, что звезду затеняет семейство комет.

Разобраться в вопросе поручено Институту космических исследований РАН. Группу специалистов возглавил главный научный сотрудник отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ Леонид Ксенфомалити.

«Перед нами поставлена задача найти убедительные объяснения. Данные наблюдений противоречат законам физики, — рассказал «Известиям» Ксенфомалити. — Одна из версий — это следы существовавшей некогда цивилизации, которая исчезла, оставив после себя такие памятники».

Ученым предстоит рассчитать параметры орбиты затмевающего звезду объекта, а также оценить повторяемость этого события. Астрофизический объект KIC 8462852 (звезда Табби в созвездии Лебедя) находится в 1500 световых лет от Земли.

Подробнее — в материале «Известий»:

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