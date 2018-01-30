Прямой эфир

ОАЭ построят первый в мире космический госпиталь

0
Фото: Global Look Press/Nasa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав Объединенных Арабских Эмиратов планирует создать первый в мире госпиталь в космосе Emirates Space Hospital.

Как пишет издание Khaleej Times, проект входит в национальную космическую программу ОАЭ.

«Космонавтам будут предоставлять медицинское лечение в космосе, но оно будет контролироваться на Земле с помощью нанотехнологий», — пояснила представитель ведомства доктор Култхум аль-Белуши.

По ее словам, проект будет запущен с началом миссии ОАЭ на Марсе в 2020 году. Сначала прототип космического госпиталя построят на Земле.

Как ранее сообщал портал iz.ru, частная китайская компания Lingtai Kongjian в июне 2018 года запустит в космос первую в стране коммерческую ракету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскосмос» сообщил о корректировке орбиты МКС
США присоединятся к российской программе по имитации полетов в космос

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017