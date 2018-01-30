ОАЭ построят первый в мире космический госпиталь

Минздрав Объединенных Арабских Эмиратов планирует создать первый в мире госпиталь в космосе Emirates Space Hospital.

Как пишет издание Khaleej Times, проект входит в национальную космическую программу ОАЭ.

«Космонавтам будут предоставлять медицинское лечение в космосе, но оно будет контролироваться на Земле с помощью нанотехнологий», — пояснила представитель ведомства доктор Култхум аль-Белуши.

По ее словам, проект будет запущен с началом миссии ОАЭ на Марсе в 2020 году. Сначала прототип космического госпиталя построят на Земле.

Как ранее сообщал портал iz.ru, частная китайская компания Lingtai Kongjian в июне 2018 года запустит в космос первую в стране коммерческую ракету.