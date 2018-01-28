Китай запустит первую коммерческую ракету летом 2018 года

Частная китайская компания Lingtai Kongjian в июне 2018 года запустит в космос первую в стране коммерческую ракету. Компания будет создавать компактные ракеты для спутников, которые обойдутся «очень недорого».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора Lingtai Kongjian.

Первая коммерческая космическая ракета Китая относится к серии One Space. На реализацию проекта выделены $78,2 млн, средства потратят на строительство самостоятельно разработанных компанией ракет-носителей OS-X и OS-M.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американцы озаботились растущей активностью Китая в космосе.