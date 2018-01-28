Власти США потребовали от КНР отпустить задержанного гражданина Швеции

Государственный департамент США призвал Пекин освободить подданного Швеции, задержанного 20 января. Гуй Миньхай — оппозиционер из Гонконга, распространявший издания с критикой лидеров Китая.

Госдеп требует объяснений от властей Китая о причинах ареста гражданина Швеции и информации, где именно находится оппозиционер.

ТАСС пишет, что 20 января Миньхай был задержан в поезде на глазах шведских дипломатов. Граждане Швеции ехали в Пекин для обследования экс-издателя врачом посольства.

Ранее сообщалось, что Китай организовал «прослушку» американских подлодок в Тихом океане.