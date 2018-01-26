Китай работает над созданием «Полярного шелкового пути» в Арктике

Госсовет Китая опубликовал Белую книгу по политике КНР в Арктике. В стратегии говорится о планах Китая создать морские торговые пути в Арктике в рамках проекта «Полярный шелковый путь».

Пекин намерен координировать развитие торговых морских путей в арктическом регионе вместе с другими государствами «по созданию морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан», отмечается в документе, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Китай установил мощные устройства на дне в западной части Тихого океана для шпионажа за американскими подлодками.