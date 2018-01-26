Прямой эфир

Китай работает над созданием «Полярного шелкового пути» в Арктике

0
Фото: РИА Новости/Владимир Баранов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсовет Китая опубликовал Белую книгу по политике КНР в Арктике. В стратегии говорится о планах Китая создать морские торговые пути в Арктике в рамках проекта «Полярный шелковый путь».

Пекин намерен координировать развитие торговых морских путей в арктическом регионе вместе с другими государствами «по созданию морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан», отмечается в документе, сообщает ТАСС. 

Ранее стало известно, что Китай установил мощные устройства на дне в западной части Тихого океана для шпионажа за американскими подлодками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китайские ученые редактируют ДНК людей
Китайские ученые впервые клонировали обезьяну по методу овечки Долли

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017