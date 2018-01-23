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Китай организовал «прослушку» американских подлодок в Тихом океане

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Фото: TASS/Jermaine Ralliford
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Китай установил мощные устройства на дне в западной части Тихого океана для шпионажа за американскими подлодками, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Высокочувствительные сенсорные датчики, часть которых имеет диапазон прослушивания более 1000 км, функционируют с 2016 года, хотя информацию о них обнародовали лишь в этом месяце.

Они установлены в двух стратегически важных зонах — на дне Марианской впадины (самое глубокое место в океане) и в районе островов Яп (Микронезия). Это всего лишь в нескольких сотнях километров от острова Гуам, где располагается крупнейшая тихоокеанская база ВМФ США.

Как заверили власти Китая, детекторы используются для научных исследований, таких как изучение землетрясений, тайфунов и жизнедеятельности китов.

Однако эксперты по безопасности утверждают, что устройства также могут отслеживать передвижение подлодок в Южно-Китайском море и перехватывать подводные сигналы между субмаринами и их командным центром.

Между тем сбором информации для Китая занимаются не только гидроакустические датчики, но и китайские гаджеты. Так, смартфон Huawei Mate 10 заподозрили в слежке за пользователями. Из-за информации о шпионаже один из крупнейших в США операторов сотовой связи AT&T отказался от продаж этих устройств.

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