Российский корабль-разведчик заметили у Восточного побережья США

Российский корабль-разведчик «Виктор Леонов» заметили в 160 км к юго-востоку от Уилмингтона (Северная Каролина) в международных водах — спустя несколько дней после того, как судно завершило работу в Карибском бассейне. Об этом источники в американских военных кругах рассказали телеканалу CNN.

Они отметили, что за «кораблем-шпионом» РФ следил американский эсминец USS Cole и еще несколько судов.

Пока неясно, куда далее направляется корабль, однако известно, что он уже курсировал вдоль Восточного побережья США, где расположены базы американских ВМС в Норфолке (штат Вирджиния) и Кингс-Бэе (штат Джорджия), указывают собеседники телеканала. В последний раз его видели в марте и феврале прошлого года.

«Виктор Леонов» оснащен разнообразным высокотехнологичным разведывательным оборудованием и техникой, предназначенной для перехвата радиопереговоров. Он представляет собой третье поколение кораблей, разработанных в СССР в 1980-х годах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Виктор Леонов» прошел вдоль Атлантического побережья США. Комментируя эту информацию, американцы заявили, что США признают право свободной навигации в международных водах.