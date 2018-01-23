Прямой эфир

Российский корабль-разведчик заметили у Восточного побережья США

0
Фото: naviearmatori.net\Zelikov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский корабль-разведчик «Виктор Леонов» заметили в 160 км к юго-востоку от Уилмингтона (Северная Каролина) в международных водах — спустя несколько дней после того, как судно завершило работу в Карибском бассейне. Об этом источники в американских военных кругах рассказали телеканалу CNN

Они отметили, что за «кораблем-шпионом» РФ следил американский эсминец USS Cole и еще несколько судов.

Пока неясно, куда далее направляется корабль, однако известно, что он уже курсировал вдоль Восточного побережья США, где расположены базы американских ВМС в Норфолке (штат Вирджиния) и Кингс-Бэе (штат Джорджия), указывают собеседники телеканала. В последний раз его видели в марте и феврале прошлого года.

 «Виктор Леонов» оснащен разнообразным высокотехнологичным разведывательным оборудованием и техникой, предназначенной для перехвата радиопереговоров. Он представляет собой третье поколение кораблей, разработанных в СССР в 1980-х годах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Виктор Леонов» прошел вдоль Атлантического побережья США. Комментируя эту информацию, американцы заявили, что США признают право свободной навигации в международных водах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет ВВС США провел разведку вблизи границ РФ в регионе Балтики
Конгресс США разрешил спецслужбам продолжать слежку за иностранцами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017