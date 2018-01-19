Пентагон прокомментировал появление «корабля-разведчика» РФ у берегов США

США признают право свободной навигации в международных водах, заявила глава пресс-службы Северного командования вооруженных сил США майор Мэри Рикс.

Таким образом она прокомментировала сообщения прессы о российском корабле-разведчике, якобы появившемся у берегов США, передает «РИА Новости».

«Мы знаем об этом корабле, но мы признаем права всех суверенных стран на свободную навигацию в международных водах и на посещение стран, с которыми у них есть соглашения», — заявила Рикс.

Напомним, американские СМИ сообщили, что разведывательный корабль РФ «Виктор Леонов» прошел вдоль Атлантического побережья США. Целью похода назвали «шпионаж за ракетными субмаринами США».

Ранее СМИ рассказали, что новые ледоколы для береговой охраны США, которые находятся в стадии разработки, могут впервые оснастить крылатыми ракетами.