Прямой эфир

Пентагон прокомментировал появление «корабля-разведчика» РФ у берегов США

0
Фото: Global Look Press/Ron Sachs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США признают право свободной навигации в международных водах, заявила глава пресс-службы Северного командования вооруженных сил США майор Мэри Рикс.

Таким образом она прокомментировала сообщения прессы о российском корабле-разведчике, якобы появившемся у берегов США, передает «РИА Новости».

«Мы знаем об этом корабле, но мы признаем права всех суверенных стран на свободную навигацию в международных водах и на посещение стран, с которыми у них есть соглашения», — заявила Рикс.

Напомним, американские СМИ сообщили, что разведывательный корабль РФ «Виктор Леонов» прошел вдоль Атлантического побережья США. Целью похода назвали «шпионаж за ракетными субмаринами США».

Ранее СМИ рассказали, что новые ледоколы для береговой охраны США, которые находятся в стадии разработки, могут впервые оснастить крылатыми ракетами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пентагон оценил стратегию обеспечения нацбезопасности России
Повреждения столкнувшегося с сухогрузом корабля «Ямал» незначительны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017