Повреждения столкнувшегося с сухогрузом корабля «Ямал» незначительны

Корпус большого десантного корабля Черноморского флота «Ямал», столкнувшегося с сухогрузом в Эгейском море, получил незначительные повреждения.

Об этом заявили в пятницу, 12 января, специалисты «Севморзавода», в доке которого находится судно.

«По выводам специалистов… БДК «Ямал» в кратчайшие возможные сроки войдет в строй», — цитирует сообщение «РИА Новости».

30 декабря в «Ямал», резко изменив курс, врезался сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне.

Пострадавших в инциденте не было.

Портал iz.ru 21 августа сообщил, что эсминец ВМС США «Джон Маккейн» столкнулся с либерийским танкером Alnic MC в Малаккском проливе. В результате инцидента десять моряков пропали без вести, еще пятеро получили ранения.

Позднее командование Седьмого флота США сообщило, что водолазам удалось обнаружить тела всех моряков.