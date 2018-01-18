СМИ: новые ледоколы США могут оснастить крылатыми ракетами

Новые ледоколы для береговой охраны США, которые находятся в стадии разработки, могут впервые оснастить крылатыми ракетами.

Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на командующего береговой охраной адмирала Пола Зукунфта.

По его словам, первый из шести планируемых ледоколов сдадут в эксплуатацию уже через пять лет. Его строительство обойдется менее чем в $1 млрд.

«Нам удалось сократить предполагаемые расходы и зарезервировать место, вес и энергию для оснащения кораблей вооружениями на тот случай, если мир изменится в следующие 5, 10 или даже 15 лет», — приводит издание слова Зукунфта.

О том, о каких именно вооружениях идет речь, Зукунфт не сообщил, однако он отметил, что ранее уже высказывался за размещение на ледоколах крылатых ракет. По информации газеты, в настоящее время в распоряжении береговой охраны США имеются всего три ледокола, один из которых используется в основном для научных изысканий.

Ранее Зукунфт заявлял,что ледокол Polar Star с дизель-электрическими и газотурбинными двигателями, спущенный на воду в 1976 году, находится в плачевном состоянии.