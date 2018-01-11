ВВС США запретили полеты 28 штурмовиков из-за гипоксии у пилотов

Командование ВВС США запретило полеты 28 штурмовиков A-10 Thunderbolt II из-за симптомов гипоксии, выявленных у пилотировавших самолеты летчиков.

Инциденты имели место в ноябре минувшего года, тогда три пилота A-10 Thunderbolt II столкнулись с кислородным голоданием, сообщает «Федеральное агентство новостей». Два случая гипоксии зафиксированы в воздухе, тогда сработали резервные системы подачи кислорода, летчики смогли завершить полет. Один случай произошел на земле, он был связан с использованием новых кислородных станций OBOGS, отмечает РЕН ТВ.

Накануне сообщалось, что способные нести ядерный боезаряд американские стратегические бомбардировщики переброшены на британские авиабазы.