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ВВС США запретили полеты 28 штурмовиков из-за гипоксии у пилотов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michael Battles
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Командование ВВС США запретило полеты 28 штурмовиков A-10 Thunderbolt II из-за симптомов гипоксии, выявленных у пилотировавших самолеты летчиков.

Инциденты имели место в ноябре минувшего года, тогда три пилота A-10 Thunderbolt II столкнулись с кислородным голоданием, сообщает «Федеральное агентство новостей». Два случая гипоксии зафиксированы в воздухе, тогда сработали резервные системы подачи кислорода, летчики смогли завершить полет. Один случай произошел на земле, он был связан с использованием новых кислородных станций OBOGS, отмечает РЕН ТВ.

Накануне сообщалось, что способные нести ядерный боезаряд американские стратегические бомбардировщики переброшены на британские авиабазы.

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