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Конгресс США разрешил спецслужбам продолжать слежку за иностранцами

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
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Сенат США большинством голосов проголосовал за продление срока действия закона о слежке за иностранцами (FISA). До этого решение поддержала нижняя палата конгресса — палата представителей.

Действие закона прекращалось в апреле 2018 года, уточняет «РИА Новости».

Напомним, в декабре просьбу пролонгировать закон направило в конгресс разведсообщество США.

«Позвольте нам сказать прямо: если конгресс будет бездействовать, то сбор критически важной информации о международных террористах и других противниках из-за рубежа прекратится», — говорилось в совместном письме глав четырех спецслужб.

О существовании FISA стало известно в июне 2013 года, когда агент АНБ Эдвард Сноуден передал газетам The Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о слежке спецслужб США за гражданами.

Как писал портал iz.ru, в сентябре 2017 года минюст США направил конгрессу просьбу о введении бессрочного статуса для этого закона.

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