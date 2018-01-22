Украинского ученого задержали за попытку вывезти в Иран информацию о флагмане ВМС Украины

Старшего научного сотрудника одного из украинских исследовательских институтов заподозрили в попытке вывезти в Иран флешку с данными об устройстве гидроакустического оборудования флагмана ВМС Украины «Гетман Сагайдачный».

Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Киевской области в понедельник, 22 января.

Ученый знал, что передаваемая им информация по принципу построения гидроакустических станций корабельного гидроакустического комплекса относится к специальной информации военного характера, сообщает «Интерфакс» позицию прокуратуры.

19 декабря Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца гражданина Норвегии Фруде Берга, подозреваемого в шпионаже.

По словам источника в правоохранительных органах, его «взяли с поличным — при получении документов, содержащих секретные сведения». Информацию о Военно-морском флоте РФ Бергу передавал россиянин Алексей Житнюк, ранее арестованный на срок до 29 января 2018 года по подозрению в шпионаже в интересах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.