Дипломаты встретились с арестованным в РФ норвежцем по подозрению в шпионаже

Представители посольства Норвегии в Москве посетили в СИЗО «Лефортово» гражданина скандинавской страны Фруде Берга, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро.

По словам представительницы пресс-службы норвежского МИДа Гури Сульберг, «визит длился чуть более часа». Дипломатам неизвестны причины задержания Берга, они намерены «продолжать вести диалог с российскими властями».

Арестованный сообщил, что к нему хорошо относятся в СИЗО, а сложившуюся ситуацию он назвал сложной.

Напомним, гражданин Норвегии был задержан 5 декабря. По словам источника в правоохранительных органах, его «взяли с поличным — при получении документов, содержащих секретные сведения». Информацию о военно-морском флоте РФ Бергу передавал россиянин Алексей Житнюк, ранее арестованный на срок до 29 января 2018 года по подозрению в шпионаже в интересах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Берг помещен в СИЗО на два месяца.