Больная раком молодая китаянка устроила свадьбу для себя одной

21-летняя жительница Китая, проходящая курс лечения от лейкемии, вышла замуж без жениха. Церемонию для девушки устроили волонтеры.

О своем заболевании Янг Чуньян узнала месяц назад. Она рассказала о желании выйти замуж своему брату и высказала ему опасения, что может не дожить до этого торжественного события. В итоге мужчина обратился к волонтерам, они организовали церемонию для пациентки, сообщает «РИА Новости».

Торжество состоялось в больнице, в холле учреждения постелили розовый ковер, по нему невеста прошлась в свадебном платье с букетом. Специально для свадьбы был заказан свадебный торт.

После завершения торжества девушка завещала свои органы для пересадки, сообщает телеканал «360».

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