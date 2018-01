Внучка британской королевы Елизаветы II выйдет замуж за бывшего официанта

Британский королевский дом объявил о помолвке принцессы Евгении и бывшего официанта Джека Бруксбэнка. Сообщение о предстоящей свадьбе опубликовано на странице королевской семьи в Twitter.

Помолвка состоялась в январе 2018 года в Никарагуа. Свадьба внучки Елизаветы II и ее избранника состоится осенью 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

The wedding will take place in the Autumn of 2018 at St George's Chapel in Windsor, with further details to be announced in due course. pic.twitter.com/FeyEqAiiuY