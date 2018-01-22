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Внучка британской королевы Елизаветы II выйдет замуж за бывшего официанта

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Британский королевский дом объявил о помолвке принцессы Евгении и бывшего официанта Джека Бруксбэнка. Сообщение о предстоящей свадьбе опубликовано на странице королевской семьи в Twitter.

Помолвка состоялась в январе 2018 года в Никарагуа. Свадьба внучки Елизаветы II и ее избранника состоится осенью 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.


27-летняя принцесса Евгения — младшая дочь третьего из детей Елизаветы II, герцога Эндрю Йоркского и его супруги Сары Фергюсон. Она является восьмой в очереди на британский престол.

С официантом Джеком Бруксбэнком принцесса познакомилась в 2010 году на горнолыжном курорте в Швейцарии. С того времени избранник принцессы, мечтающий сделать карьеру в ресторанном бизнесе, дослужился до управляющего престижного лондонского клуба Mahiki, завсегдатаями которого были принцы Уильям и Гарри.

Позднее он покинул свой пост и решил заняться виноторговлей.
При этом Бруксбэнк хоть и не имеет титула, происходит из старинной и знатной семьи и даже состоит в дальнем родстве с британской королевской семьей. Отсутствие титула будет означать, что после свадьбы принцесса и ее дети перестанут относиться к королевской семье и будут считаться «простолюдинами».

В 2016 году отец Евгении герцог Йоркский обратился к королеве с просьбой возвести будущих мужей своих дочерей в графское достоинство.

В начале января портал iz.ru сообщил, что 19 мая в Виндзорском замке состоится свадьба принца Гарри с актрисой Меган Маркл. По оценкам экспертов, торжество принесет экономике Соединенного Королевства не менее $680 млн.

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