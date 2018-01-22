Внучка британской королевы Елизаветы II выйдет замуж за бывшего официанта

Британский королевский дом объявил о помолвке принцессы Евгении и бывшего официанта Джека Бруксбэнка. Сообщение о предстоящей свадьбе опубликовано на странице королевской семьи в Twitter.

Помолвка состоялась в январе 2018 года в Никарагуа. Свадьба внучки Елизаветы II и ее избранника состоится осенью 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

The wedding will take place in the Autumn of 2018 at St George's Chapel in Windsor, with further details to be announced in due course. pic.twitter.com/FeyEqAiiuY — The Duke of York (@TheDukeOfYork) 22 января 2018 г.



27-летняя принцесса Евгения — младшая дочь третьего из детей Елизаветы II, герцога Эндрю Йоркского и его супруги Сары Фергюсон. Она является восьмой в очереди на британский престол.

С официантом Джеком Бруксбэнком принцесса познакомилась в 2010 году на горнолыжном курорте в Швейцарии. С того времени избранник принцессы, мечтающий сделать карьеру в ресторанном бизнесе, дослужился до управляющего престижного лондонского клуба Mahiki, завсегдатаями которого были принцы Уильям и Гарри.

Позднее он покинул свой пост и решил заняться виноторговлей.

При этом Бруксбэнк хоть и не имеет титула, происходит из старинной и знатной семьи и даже состоит в дальнем родстве с британской королевской семьей. Отсутствие титула будет означать, что после свадьбы принцесса и ее дети перестанут относиться к королевской семье и будут считаться «простолюдинами».

В 2016 году отец Евгении герцог Йоркский обратился к королеве с просьбой возвести будущих мужей своих дочерей в графское достоинство.

В начале января портал iz.ru сообщил, что 19 мая в Виндзорском замке состоится свадьба принца Гарри с актрисой Меган Маркл. По оценкам экспертов, торжество принесет экономике Соединенного Королевства не менее $680 млн.