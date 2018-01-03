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Свадьба принца Гарри принесет британской экономике почти $700 млн

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Свадьба наследника британского трона принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл принесет экономике Соединенного Королевства не менее $680 млн.

Эксперты консалтинговой компании Brand Finance прогнозируют наплыв туристов, которые захотят воочию лицезреть церемонию бракосочетания.

По их оценкам, в Великобританию могут приехать более 300 тыс. иностранных гостей.

Помимо туризма, деньги в казну будут поступать от частных праздничных вечеринок, приуроченных к венчанию, продажи памятной сувенирной продукции и рекламы, сообщает Reuters.

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, которая назначена на 19 мая, пройдет в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

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