Свадьба принца Гарри принесет британской экономике почти $700 млн

Свадьба наследника британского трона принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл принесет экономике Соединенного Королевства не менее $680 млн.

Эксперты консалтинговой компании Brand Finance прогнозируют наплыв туристов, которые захотят воочию лицезреть церемонию бракосочетания.

По их оценкам, в Великобританию могут приехать более 300 тыс. иностранных гостей.

Помимо туризма, деньги в казну будут поступать от частных праздничных вечеринок, приуроченных к венчанию, продажи памятной сувенирной продукции и рекламы, сообщает Reuters.

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, которая назначена на 19 мая, пройдет в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.