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Памятник принцессе Диане и Доди аль-Файеду уберут из Harrods в Лондоне

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Фото: wikipedia.org
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Лондонский универмаг Harrods намерен убрать из магазина бронзовую скульптурную группу с изображением принцессы Дианы и Доди аль-Файеда. Об этом в субботу, 13 января, передает BBC.

Администрация Harrods объяснила свое решение тем, что сыновья принцессы Дианы Уильям и Гарри намерены установить около Кенсингтонского дворца в Лондоне монумент в память о своей матери.

«Мы считаем, что настало время вернуть этот памятник господину аль-Файеду и пригласить общественность отдавать дань уважения у дворца», — сказал управляющий директор универмага Майкл Уорд.

Пока Harrods согласовывает детали процедуры по передаче памятника его законному владельцу египетскому миллиардеру Мухаммеду аль-Файеду, он останется на своем месте. Монумент «Невинные жертвы» изображает пару влюбленных, которые в танце держатся за руки и смотрят друг другу в глаза.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в ночь на 31 августа 1997 года. Вместе с ней в автомобиле находились кинопродюсер Доди аль-Файед и телохранитель. От полученных травм Диана скончалась в больнице.

Портал iz.ru сообщал о том, что по случаю 20-й годовщины гибели леди Дианы британский телеканал BBC показал фильм Генри Сингера «Диана, 7 дней».

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