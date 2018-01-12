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Американцы озаботились растущей активностью Китая в космосе

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Wang_jiang_bo
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Развитие космической программы Китая обсудили на заседании Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам. Эксперты и аналитики заявили, что наращивание КНР инвестиций в исследования и производство, связанные с космосом, не должно оставаться без ответа США.

«РИА Новости» со ссылкой на Space News приводит слова конгрессмена Дуга Ламборна. Он отметил, что за два года Китай произвел 40 спутников, эта отрасль растет «угрожающими темпами». Другой эксперт добавил, что Пекин активно занимает нишу дешевых спутников, в итоге Нигерия, Боливия и Венесуэла могут покупать эти аппараты по самым низким ценам.

Американцы резюмируют, что подобное развитие событий может ударить позициям американской компании Boeing на мировом рынке спутниковой связи.

Ранее глава стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай разрабатывают оружие, направленное против космических военных объектов США.

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