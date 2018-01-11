Virgin Galactic успешно испытала туристический космический корабль

Компания Virgin Galactic провела в четверг успешное испытание туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Об этом сообщается на сайте американской компании.

Космический корабль, предназначенный для туризма, пролетел над пустыней Мохаве в штате Калифорния. Тестировали полет два пилота, они проверили, в частности, системы управления космического аппарата.

Этот полет — 11-й по счету для Unity, он отделился от самолета-носителя WhiteKnightTwo и спланировал на землю. Испытания Unity прошли при выключенных двигателях, Virgin Galactic готовится к проведению испытаний с включенным двигателем корабля.

Ранее стало известно, что компания SpaceX во второй раз отменила плановое огневое испытание новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy. 20 декабря основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter опубликовал фотографию Falcon Heavy.