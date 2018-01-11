Прямой эфир

Virgin Galactic успешно испытала туристический космический корабль

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/MarsScientific.com and Clay Cent
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Virgin Galactic провела в четверг успешное испытание туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Об этом сообщается на сайте американской компании.

Космический корабль, предназначенный для туризма, пролетел над пустыней Мохаве в штате Калифорния. Тестировали полет два пилота, они проверили, в частности, системы управления космического аппарата.

Этот полет — 11-й по счету для Unity, он отделился от самолета-носителя WhiteKnightTwo и спланировал на землю. Испытания Unity прошли при выключенных двигателях, Virgin Galactic готовится к проведению испытаний с включенным двигателем корабля.

Ранее стало известно, что компания SpaceX во второй раз отменила плановое огневое испытание новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy. 20 декабря основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter опубликовал фотографию Falcon Heavy. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Выросший» на 9 см японский астронавт признал ошибку в измерениях
В России возобновили разработку многоразовой ракеты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017