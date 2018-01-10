«Выросший» на 9 см японский астронавт признал ошибку в измерениях

Японский астронавт Норишиге Канаи признал ошибку в измерении своего роста, сообщив, что он вырос на 2 см, а не на 9 см, как он сообщил накануне.

Об этом член экипажа сообщил в среду, 10 января.

«Российский командир сказал, что увеличение роста на 9 см — это слишком много… и когда я измерил рост, он составил около 182 см — всего на 2 см больше, чем на Земле», — цитирует его РБК.

Во вторник Канаи забеспокоился, что не сможет поместиться в кабину корабля для возвращения на Землю из-за внезапного увеличения роста.

Космонавты прибавляют в росте в среднем на 1–2 см из-за отсутствия гравитации.

17 декабря с Байконура стартовал «Союз МС-07» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, астронавтом NASA Скоттом Тинглом (США) и астронавтом JAXA Норишиге Канаи (Япония). Новый экипаж МКС, доставленный на орбиту ракетой-носителем «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-07», взял с собой игрушечного пуделя, уменьшенную копию Кубка Гагарина и хоккейную шайбу.

Отмечается, что игрушечный пудель будет служить индикатором невесомости, а хоккейные сувениры являются символикой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В частности, известно, что по возвращении из космоса шайба будет брошена на лед в финале розыгрыша Кубка Гагарина.