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SpaceX вновь отменила предстартовое испытание ракеты Falcon Heavy

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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Компания SpaceX во второй раз отменила плановое огневое испытание новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy. Первый тестовый полет должен был состояться в январе, передает портал Spaceflight Now.

Сообщается, что в среду, 11 января, испытание было отложено еще до заправки топлива без объяснения причин. Это первое огневое испытание после завершения полной сборки ракеты.

Ранее сообщалось, что первый демонстрационный старт Falcon Heavy, которую SpaceX строит для будущих пилотируемых полетов и полетов на Луну и Марс, состоится позднее в январе. Традиционно компания проводит огневое испытание за несколько дней до старта.

Портал iz.ru писал о том, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые 20 декабря в Twitter опубликовал фотографию тяжелой ракеты Falcon Heavy. В настоящее время сверхтяжелая ракета-носитель находится на космодроме мыса Канаверал в штате Флорида.

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