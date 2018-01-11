Отложены испытания двигателей тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy

Перенесены испытания двигателей американской тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy в США. Они состоятся не ранее четверга, проведение испытаний намечалось на среду, сообщила организация Spaceflight Now.

Данных о причинах переноса огневых испытаний пока нет, об этом сообщает ТАСС.

В ходе испытаний, которые продлятся около 15 секунд, состоится пробная заправка ракеты-носителя топливом, после чего двигатели будут запущены, но ракета не оторвется от стартового стола.

Ракета-носитель Falcon Heavy сможет доставлять на орбиту более 54 т грузов. Она станет самой мощной из всех ракет-носителей в мире.

В декабре первые фото ракеты представил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.