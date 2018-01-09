Российскую многоразовую ракету «Ангара» оснастят крыльями

Центр имени Хруничева планирует оснастить многоразовую ступень для ракеты легкого класса «Ангара-1.2» складными крыльями, которые позволят ей после доставки груза совершить мягкую посадку на аэродроме. Об этом «Известиям» сообщил гендиректор центра Алексей Варочко.

Предприятие разрабатывает многоразовую версию «Ангары» в соответствии с поручениями президента и правительства России.

«По этой тематике ведется опытно-конструкторская работа. Мы ее выполняем с «Роскосмосом» и ОКБ имени Мясищева», — пояснил глава Центра имени Хруничева.

Специалисты также изучают возможность возвращения первой ступени с помощью собственных двигателей по аналогии с американской ракетой Falcon 9 или при помощи парашюта.

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Российскую ракету «Ангара» снабдят крыльями