Российскую ракету «Ангара» снабдят крыльями

В России возродили проект по созданию многоразовой версии ракеты «Ангара». Носитель легкого класса планируется оборудовать складными крыльями. После старта и выведения груза на орбиту ракета сможет раскрыть крылья и подобно самолету совершить мягкую посадку на аэродроме. Проект реализует разработчик «Ангары» Центр имени Хруничева совместно с «Роскосмосом» и ОКБ имени Мясищева. В этом году технический облик ракеты должен быть представлен коллегии Военно-промышленной комиссии. Это уже третья попытка снабдить «Ангару» крыльями: предыдущие две не привели к успеху.

Как рассказали «Известиям» в Центре имени Хруничева, это предприятие во исполнение поручений президента и правительства РФ приступило к разработке многоразовой ступени для ракеты легкого класса «Ангара-1.2».

— По этой тематике ведется опытно-конструкторская работа, — рассказал «Известиям» генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко. — Мы ее выполняем с «Роскосмосом» и ОКБ имени Мясищева.

Основной рассматриваемый вариант превращения ракеты «Ангара» в многоразовую — оборудование легкой версии носителя складывающимися крыльями. Изучаются и другие варианты возвращения первой ступени: с помощью собственных двигателей подобно американской ракете Falcon 9 или посадка на парашюте.

В «Роскосмосе» и ОКБ Мясищева подтвердили информацию о проведении работ. В авиационном КБ подчеркнули, что первые результаты могут быть объявлены уже весной 2018 года. К этому времени будет выбран технический облик многоразовой «Ангары». Его представят коллегии Военно-промышленной комиссии, которая должна будет решить вопрос о финансировании проекта.

Это уже третий опыт Центра имени Хруничева в конструировании крылатой версии «Ангары». В начале 2000-х годов НПО «Молния» (один из создателей орбитального корабля «Буран») по заданию Центра имени Хруничева спроектировало многоразовый ускоритель «Байкал» — ступень ракеты «Ангара» со складывающимися крыльями. Макет «Байкала» демонстрировался на авиасалонах в России и за рубежом, однако проект не получил развития.

В 2011–2013 годах Центр имени Хруничева работал над эскизным проектом крылатого ракетного блока для «Ангары» в рамках работы «Многоразовая ракетно-космическая система» (МРКС). В конце 2013 года научно-технический совет «Роскосмоса» рассмотрел предварительные результаты исследований и подтвердил возможность создания многоразового комплекса. Но и этот проект не стал успешным: стоимость выведения килограмма груза с использованием МРКС оказалась выше, чем при одноразовом полете.

В обоих случаях речь шла о создании крылатой ступени для тяжелой версии «Ангары». Новая же разработка предусматривает добавление крыльев к легкой версии ракеты.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что многоразовые легкие ракеты могут найти применение на рынке запусков малых спутников. Но проект такого носителя должен быть детально проработан, а его экономический эффект тщательно оценен.

— Рынок запуска малых космических аппаратов перспективен, подобная ракета может найти на нем применение, — рассказал «Известиям» Иван Моисеев. — Но следует всё тщательно просчитать. Для такой ракеты необходим аэродром, обслуживание наземной инфраструктуры и проведение послеполетных операций. Потребуются большие затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Окупит ли экономический эффект за счет многоразовости все эти вложения? Необходимы тщательные экономические оценки.

Разработка носителя с многоразовой первой ступенью предусмотрена стратегией госкорпорации «Роскосмос», представленной в марте 2017 года.

Свой вариант многоразового носителя разрабатывает и ракетно-космическая корпорация «Энергия». Параллельно с конструированием новой ракеты среднего класса «Союз-5» корпорация изучает возможность создания модификации этого носителя с возвращаемой ступенью. Пока только две компании в мире смогли создать многоразовые ракеты — SpaceX и Blue Origin.

Единственный до настоящего времени пуск легкой «Ангары» состоялся в 2014 году.