В России возобновили разработку многоразовой ракеты

В России возобновили разработку ракеты многоразового использования. Проектом «Корона» занимаются специалисты государственного ракетного центра имени Макеева.

Генконструктор ГРЦ Владимир Дегтярь отметил, что «Корона» будет многоразовой, одноступенчатой ракетой-носителем вертикального взлета и посадки, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в настоящий момент США отрабатывают технологию мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования. Российская ракета же не будет иметь отделяемых ступеней.

Фактически, указал Дегтярь, «Корона» станет космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что «открывает дорогу реализации дальних межпланетных полетов с экипажем на борту».

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что российские ракеты-носители привлекут к созданию окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway («Ворота в дальний космос»). В частности, специалисты из России займутся разработкой шлюзового модуля, который позволить проводить эксперименты и ремонтные работы на поверхности новой станции.