Прямой эфир

SpaceX заявляет о штатной работе Falcon 9 при запуске спутника Zuma

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Gene Blevins
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители компании SpaceX заявили о штатной работе ракеты-носителя Falcon 9 во время запуска секретного спутника правительства США Zuma. Обстоятельства потери космического аппарата, не вышедшего на орбиту, выясняются, проводится расследование, заявила президент компании Гвинет Шоууэлл, сообщает «РИА Новости».

От дальнейших комментариев президент SpaceX отказалась, сославшись на секретность космической миссии.

Ранее стало известно, что утраченный американский секретный спутник Zuma стоил несколько миллиардов долларов США. Изготовитель Zuma — компания Northrop Grumman, заказчиком выступило американское правительство.

Пуск Falcon 9 со спутником Zuma состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида 7 января в 20:00 по местному времени. Запуск секретного спутника осуществляла частная компания SpaceX.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о крушении запущенного SpaceX секретного спутника США
США потеряли связь с секретным спутником правительства

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017