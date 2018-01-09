SpaceX заявляет о штатной работе Falcon 9 при запуске спутника Zuma

Представители компании SpaceX заявили о штатной работе ракеты-носителя Falcon 9 во время запуска секретного спутника правительства США Zuma. Обстоятельства потери космического аппарата, не вышедшего на орбиту, выясняются, проводится расследование, заявила президент компании Гвинет Шоууэлл, сообщает «РИА Новости».

От дальнейших комментариев президент SpaceX отказалась, сославшись на секретность космической миссии.

Ранее стало известно, что утраченный американский секретный спутник Zuma стоил несколько миллиардов долларов США. Изготовитель Zuma — компания Northrop Grumman, заказчиком выступило американское правительство.

Пуск Falcon 9 со спутником Zuma состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида 7 января в 20:00 по местному времени. Запуск секретного спутника осуществляла частная компания SpaceX.