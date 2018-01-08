Falcon 9 запустила секретный спутник для правительства США

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным правительственным спутником Zuma. Трансляцию запуска вела сама компания.

Согласно информации SpaceX, это первый запуск в 2018 году. Он производился с базы ВВС США на мысе Канаверал в специально обозначенный ранее двухчасовой отрезок.

SpaceX была выбрана в качестве оператора запуска и производителя ракеты компанией-подрядчиком американского оборонного ведомства Northrop Grumman, немалую роль тут сыграла стоимость запуска при помощи многоразовой ракеты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американский предприниматель и гендиректор SpaceX Илон Маск объявил в своем микроблоге о приеме на работу на самой большой в мире и самой технически продвинутой фабрике Tesla.